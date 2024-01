BP choisit la continuité en nommant Murray Auchincloss comme nouveau patron

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Le géant britannique du pétrole et gaz BP a confirmé mercredi Murray Auchincloss comme directeur général permanent, en remplacement de Bernard Looney qui avait quitté le groupe en septembre dans l'urgence et la controverse.

M. Auchincloss avait été nommé directeur général par interim après la démission de M. Looney. Le groupe avait estimé que son ex-patron, accusé d'avoir caché des "relations personnelles" avec plusieurs collègues, avait commis une "faute grave".

La nomination de M. Auchincloss fait suite à "un processus robuste et concurrentiel de recherche, mené par le conseil d'administration sur les quatre derniers mois avec le soutien de conseillers internationaux", et a porté sur des candidatures variées dont certaines externes, selon un communiqué.

Le président du conseil d'administration Helge Lund a décrit M. Auchincloss comme un "candidat remarquable et le dirigeant qu'il faut pour BP".

Avant de devenir DG par intérim, M. Murray, 53 ans, était directeur financier de BP où il avait auparavant occupé plusieurs fonctions de haute direction, après avoir grimpé les échelons dans le groupe.

"Peu de gens connaissent BP mieux" que M. Auchincloss, a poursuivi M. Lund, en louant sa "profonde compréhension des opportunités et défis présentés par la transition énergétique".

Le nouveau patron s'est quant à lui dit honoré de prendre la tête de BP dont la stratégie va rester la même, a-t-il affirmé.

L'action de BP reculait de 1,41% à 445,90 pence vers 9H30 GMT, dans un marché en forte baisse et dans la foulée de prix du pétrole en recul.

"M. Auchincloss a du travail à faire pour restaurer la confiance des investisseurs et rattraper l'écart de valorisation avec son rival Shell, sans parler du gouffre avec ses pairs américains", a commenté Derren Nathan, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"La continuité de la stratégie n'est pas une mauvaise chose mais les rendements liés à l'accent croissant sur les technologies de la transition énergétique doivent être prouvés", ajoute-t-il.

Il estime toutefois que même si les prix pétroliers chutent encore plus, à 60 dollars le baril contre plus de 70 dollars actuellement, "BP devrait avoir de la marge de manoeuvre pour continuer à augmenter le dividende et racheter autour de 4 milliards de dollars de ses actions chaque année".

M. Auchincloss a débuté sa carrière chez Amoco Canada en 1992 après un diplôme de finance de l'université de Calgary.

Dans ses nouvelles fonctions, il touchera un salaire annuel de 1,45 million de livres mais l'essentiel de sa rémunération sera son bonus.

BP avait indiqué en décembre que M. Looney devrait renoncer à plus de 32 millions de livres de rémunération potentielle.

M. Looney avait reconnu "n'avoir pas été totalement transparent" et "le conseil d'administration a déterminé que cela constituait une faute grave", selon un communiqué du groupe en décembre.

M. Looney avait par conséquent été "licencié sans préavis.