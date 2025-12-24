 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

bp cède une participation majoritaire dans Castrol
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 09:15

bp annonce avoir conclu un accord pour vendre à Stonepeak une participation de 65% dans Castrol, pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards de dollars, à la suite d'un examen stratégique approfondi de sa filiale spécialisée dans les lubrifiants.

"Cette transaction représente une étape importante dans l'engagement de bp à accélérer sa stratégie, notamment en simplifiant le portefeuille, en renforçant le bilan et en concentrant l'aval sur ses principales activités intégrées", explique-t-il.

La transaction devrait générer un produit net total d'environ 6 MdsUSD pour bp, dont environ 0,8 MdUSD de remboursement anticipé de dividendes futurs sur la participation conservée, un produit qui sera entièrement utilisé pour réduire la dette nette de bp.

La participation de 35% conservée par bp lui offrira une exposition au plan de croissance de Castrol pour les années à venir. Après une période de blocage de 2 ans, le groupe britannique aura la possibilité de vendre cette participation restante.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises. Une fois l'opération finalisée, bp nommera 2 membres au conseil d'administration de la nouvelle coentreprise.

Valeurs associées

BP
429,300 GBX LSE +0,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 09:46 

    La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres. L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points ... Lire la suite

  • ( AFP / DAVID GRAY )
    L'once d'or passe la barre des 4.500 dollars, une première
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 09:41 

    La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 ... Lire la suite

  • Un logo BP dans une station-service à Londres
    BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:26 

    BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, ‍les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël. À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points ‌vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank