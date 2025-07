bp: cède un partie de ses activités aux Pays-Bas à Catom information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 12:46









bp annonce avoir conclu un accord portant sur la vente de bp pulse et de ses activités 'mobility & convenience' aux Pays-Bas à Catom, acteur néerlandais spécialisé dans le commerce, la distribution et la vente de carburants et lubrifiants.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme de cessions de 20 Mds$ et devrait être finalisée d'ici fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires.



La transaction porte sur près de 300 stations-service bp détenues ou sous enseigne - dont certaines équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques - ainsi que sur une quinzaine de hubs bp pulse opérationnels, huit autres en cours de développement et l'activité flotte associée aux Pays-Bas.



' Nous avons bâti une activité de qualité aux Pays-Bas, mais dans le cadre de la réorientation de bp, nous pensons qu'un nouveau propriétaire sera mieux placé pour poursuivre son développement', a expliqué en substance Emma Delaney, EVP customers & products chez bp.



bp ajoute que l'offre de Catom a été retenue pour 'la solidité de [son] projet' et la garantie des conditions de travail des employés.























