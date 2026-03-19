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bp cède sa raffinerie de Gelsenkirchen en Allemagne
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:44

bp annonce avoir conclu un accord pour vendre sa raffinerie de Gelsenkirchen, située dans le bassin de la Ruhr en Allemagne, ainsi que ses activités associées au groupe Klesch, un raffineur européen indépendant.

"Cette transaction représente une autre étape importante dans l'accélération de la stratégie de bp, incluant la simplification du portefeuille, le renforcement du bilan et la concentration de la direction sur ses principales activités intégrées", explique-t-il.

La raffinerie de Gelsenkirchen fabrique principalement des carburants pour véhicules et avions, traitant environ 12 millions de tonnes de pétrole brut par an. Elle fournit également des matières premières essentielles à l'industrie pétrochimique en Allemagne et en Europe.

L'opération permet au géant énergétique britannique d'augmenter son objectif de réduction des coûts structurels d'ici 2027 d'environ 1 MdUSD, le faisant ainsi passer de 6,5 MdsUSD à 7,5 MdsUSD.

Ce nouvel objectif pour 2027 équivaut désormais à environ 30% du budget de base de bp pour 2023. C'est la 2e fois qu'il augmente son objectif, après une hausse en février 2026 de 5,5 MdsUSD à 6,5 MdsUSD à l'issue de sa revue stratégique de Castrol.

Les recettes associées à la transaction sont soumises aux ajustements de clôture habituels. Sous réserve de conditions telles que les autorisations réglementaires et gouvernementales, elle devrait être finalisée au 2e semestre 2026.

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