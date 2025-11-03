 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 141,78
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BP cède 1,5 milliard de dollars de participations dans des actifs américains
information fournie par AOF 03/11/2025 à 09:53

(AOF) - BP a conclu un accord pour céder à la société d'investissement américaine Sixth Street des participations minoritaires dans les actifs midstream de bpx energy (la division pétrolière et gazière onshore de BP aux États-Unis) situés dans les bassins Permien et d'Eagle Ford. bpx restera l'exploitant de l'ensemble des actifs. La transaction d'un montant total de 1,5 milliard de dollars, est structurée en deux phases : environ 1 milliard de dollars seront versés à la signature et le solde est prévu d'ici la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires.

Les actifs midstream de bpx comprennent les pipelines et ses installations dans les bassins d'Eagle Ford et du Permien, y compris quatre installations de traitement centralisées dans le Permien : Grand Slam, Bingo, Checkmate et Crossroads. Ces actifs relient les puits aux réseaux de pipelines tiers, transportant le pétrole et le gaz vers les clients.

Une fois les deux transactions finalisées, la participation de bpx dans les actifs midstream du Permien passera de 100% à 51%, tandis que sa participation dans les actifs midstream d'Eagle Ford passera de 75% à 25%. Sixth Street détiendra les participations restantes, non opérationnelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BP
445,200 GBX LSE +0,66%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne
    information fournie par AFP 03.11.2025 10:15 

    Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite

  • nespresso nestlé (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
    information fournie par AOF 03.11.2025 10:13 

    (AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
    information fournie par Reuters 03.11.2025 09:59 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Oddo BHF juge la baisse de Scor 'très exagérée'
    information fournie par Zonebourse 03.11.2025 09:55 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor , avec un objectif de cours très légèrement revu de 34 à 33 euros, jugeant 'très exagérée' la baisse de l'action vendredi, à la suite de la publication des résultats trimestriels du réassureur. Le bureau d'études ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank