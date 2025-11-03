BP cède 1,5 milliard de dollars de participations dans des actifs américains

(AOF) - BP a conclu un accord pour céder à la société d'investissement américaine Sixth Street des participations minoritaires dans les actifs midstream de bpx energy (la division pétrolière et gazière onshore de BP aux États-Unis) situés dans les bassins Permien et d'Eagle Ford. bpx restera l'exploitant de l'ensemble des actifs. La transaction d'un montant total de 1,5 milliard de dollars, est structurée en deux phases : environ 1 milliard de dollars seront versés à la signature et le solde est prévu d'ici la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires.

Les actifs midstream de bpx comprennent les pipelines et ses installations dans les bassins d'Eagle Ford et du Permien, y compris quatre installations de traitement centralisées dans le Permien : Grand Slam, Bingo, Checkmate et Crossroads. Ces actifs relient les puits aux réseaux de pipelines tiers, transportant le pétrole et le gaz vers les clients.

Une fois les deux transactions finalisées, la participation de bpx dans les actifs midstream du Permien passera de 100% à 51%, tandis que sa participation dans les actifs midstream d'Eagle Ford passera de 75% à 25%. Sixth Street détiendra les participations restantes, non opérationnelles.

