BP : bénéfice trimestriel supérieur au consensus

(AOF) - Le bénéfice attribuable aux actionnaires de BP pour le second trimestre 2025 est de 1,6 milliard de dollars, contre 687 millions de dollars pour le premier trimestre 2025 et une perte de 129 millions de dollars au second trimestre 2024. Sur ce trimestre, le flux de trésorerie opérationnel de 6,3 milliards de dollars est supérieur d'environ 3,4 milliards de dollars à celui du trimestre précédent, reflétant une hausse des bénéfices et une diminution du fonds de roulement. L'Ebitda ajusté ressort à 9,97 milliards de dollars, contre 9,639 milliards de dollars il y a un an.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement (RC) de la compagnie pétrolière britannique sur cette période a augmenté à 2,4 milliards de dollars, contre 1,4 milliard de dollars au premier trimestre, soutenu par une amélioration des performances dans tous ses segments.

Il est en repli par rapport aux 2,76 milliards de dollars déclarés au même trimestre de l'année précédente. Or, il dépasse les estimations des analystes de 1,81 milliard de dollars, selon un consensus compilé par LSEG.

La dette nette a été réduite à 26 milliards de dollars au deuxième trimestre, les entrées de trésorerie provenant de l'augmentation des flux de trésorerie d'exploitation et des désinvestissements et autres produits ayant dépassé les sorties de trésorerie au cours de la période.

Pour le deuxième trimestre, BP a annoncé un dividende par action ordinaire de 8,32 cents, contre 8 cents au premier trimestre, soit une hausse de 4%. Le groupe a l'intention d'effectuer un rachat d'actions de 750 millions de dollars avant de présenter les résultats du troisième trimestre.

