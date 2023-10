Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: bénéfice de 3ème trimestre inférieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - bp a fait état mardi d'un bénéfice en forte baisse et et inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre, mais aussi de maintenir la rémunération proposée à ses actionnaires.



La 'major' britannique a annoncé un bénéfice sous-jacent de 3,3 milliards de dollars sur le trimestre allant de juillet à septembre, contre 8,1 milliards sur la même période de l'exercice précédent.



D'après un consensus compilé par bp lui-même, les analystes financiers anticipaient de leur côté un profit moyen de quatre milliards de dollars.



Dans son communiqué, le groupe pétrolier manifeste l'intention de boucler un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars d'ici à la parution de ses résultats de quatrième trimestre.



Il ajoute viser des rachats d'actions de l'ordre de quatre milliards de dollars par an, dans le bas de la fourchette de son budget initial, et se dit en mesure d'augmenter son dividende d'environ 4%.



Mais l'entreprise a aussi déclaré viser des marges de raffinage 'significativement en baisse' au quatrième trimestre par rapport au trimestre écoulé.



Suite à ces annonces, le titre bp lâchait plus de 5% mardi matin, signant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres et sous-performant nettement son indice sectoriel en baisse de 1,1%.





Valeurs associées BP LSE -4.03%