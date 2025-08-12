BP: AlphaValue confirme son conseil et maintient sa cible
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 13:00
L'analyste précise que cette position intègre les résultats semestriels et les perspectives du troisième trimestre, marquées par une révision à la baisse des volumes dans l'amont, des marges de raffinage plus faibles et une hausse attendue de 1 milliard de dollars des sorties de trésorerie liées aux impôts.
Le bureau d'analyses précise également avoir ajusté ses hypothèses de prix du Brent à 71 dollars/baril pour 2025 et 70 dollars/baril pour 2026, contre respectivement 75,5 et 73 dollars auparavant, en raison de la disparition de la prime de risque de guerre, tout en tenant compte des perturbations d'approvisionnement liées aux tensions géopolitiques régionales.
Valeurs associées
|422,450 GBX
|LSE
|-0,25%
