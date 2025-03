bp: achève le forage d'un puits dans l'offshore égyptien information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - bp fait savoir que le forage du puits El Fayoum-5, situé en Egypte, dans la concession offshore de North Alexandria, est achevé.



Ce dernier puits vient clore une campagne de forage de quatre emplacements dans le delta du Nil occidental.



Foré avec la plate-forme Valaris DS-12, il a débuté le 14 février 2025 et a rencontré quatre réservoirs de gaz messiniens, avec une épaisseur totale de sable de 50 mètres à une profondeur de 2 900 mètres.



bp prévoit de relier cette découverte à son développement gazier du delta du Nil occidental. Il s'agit de sa deuxième découverte récente après le puits El King-2.





