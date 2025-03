bp: accords avec Apollo autour du pipeline TANAP information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir conclu des accords avec Apollo en vue de l'acquisition, par des fonds gérés par Apollo, d'une participation non contrôlante de 25 % dans BP Pipelines (TANAP) Ltd - bp TANAP -, la filiale de bp qui détient la participation de 12 % de bp dans TANAP, propriétaire et exploitant du gazoduc transportant du gaz naturel depuis l'Azerbaïdjan à travers la Turquie.



En vertu de cet accord, les fonds Apollo acquerront cette participation non contrôlante dans bp TANAP pour un montant d'environ 1,0 milliard de dollars.



Le produit de cette transaction contribuera au programme de bp visant 20 milliards de dollars de cessions et autres produits.



Bien que cet accord permette à bp de monétiser sa participation dans TANAP, bp restera l'actionnaire de contrôle de bp TANAP et conservera un intérêt commercial et stratégique à long terme.





