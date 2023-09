Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

bp: accord de services avec Harmony Energy Income Trust information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:55

(CercleFinance.com) - bp annonce un accord avec la société d'investissement Harmony Energy Income Trust, spécialisée dans le stockage par batteries, pour la fourniture de services de trading et d'optimisation de l'énergie physique à deux projets.



L'accord portera sur deux des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Harmony totalisant plus de 80 MW / 160 MWh, qui devraient être mis en service au premier semestre 2024 et pourront alimenter environ 200.000 foyers pendant deux heures.



Ces actifs, baptisés Hawthorn Pit et Wormald Green, fourniront une capacité supplémentaire au réseau électrique britannique pendant les pics de demande et soutiendront la stabilité et la gestion des fluctuations de l'approvisionnement en énergies renouvelables.