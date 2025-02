bp: accord avec l'Irak pour des champs à Kirkouk information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir conclu un accord sur toutes les conditions contractuelles avec le gouvernement de l'Irak pour investir dans plusieurs champs pétroliers géants à Kirkouk, prévoyant la réhabilitation et le redéveloppement de ces champs.



L'exécution de l'accord sera subordonnée à l'approbation du conseil des ministres, après quoi bp travaillera à mettre en place le nouvel opérateur, qui regroupera des employés de North Oil Company (NOC), North Gas Company (NGC) et bp.



L'accord porte sur une phase initiale et comprend une production de pétrole et de gaz de plus de trois milliards de barils d'équivalent pétrole. La rémunération de bp sera liée aux volumes de production supplémentaires obtenus, aux prix et aux coûts.





