BP a repris ses activités à la raffinerie de Whiting après une brève interruption dimanche

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BP BP.L a déclaré vendredi que l'alimentation électrique avait été rapidement rétablie et que les opérations étaient revenues à la normale dans sa raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, après une brève coupure de courant et un brûlage à la torche survenus dimanche.

BP a précisé que cette interruption était liée à un problème du système électrique et n'était pas due à une intervention humaine.