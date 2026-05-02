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BP a repris ses activités à la raffinerie de Whiting après une brève interruption dimanche
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 00:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP BP.L a déclaré vendredi que l'alimentation électrique avait été rapidement rétablie et que les opérations étaient revenues à la normale dans sa raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, après une brève coupure de courant et un brûlage à la torche survenus dimanche.

BP a précisé que cette interruption était liée à un problème du système électrique et n'était pas due à une intervention humaine.

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