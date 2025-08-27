Box augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la société de contenu en nuage Box BOX.N ont augmenté de ~6% à 32,98 $ après la cloche

** La société s'attend maintenant à des revenus annuels de l'ordre de 1,17 à 1,175 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,165 à 1,17 milliard de dollars

** La société prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,26 et 1,28 $, contre une prévision précédente de 1,22 à 1,26 $

** Augmentation de 9% du chiffre d'affaires du 2ème trimestre à 294 millions de dollars, par rapport aux estimations de 290,8 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action trimestriel ajusté de 33 cents dépasse les estimations de 2 cents

** L'action a augmenté de 8% au cours des 12 derniers mois