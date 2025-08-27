 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Box augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 00:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la société de contenu en nuage Box BOX.N ont augmenté de ~6% à 32,98 $ après la cloche

** La société s'attend maintenant à des revenus annuels de l'ordre de 1,17 à 1,175 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,165 à 1,17 milliard de dollars

** La société prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,26 et 1,28 $, contre une prévision précédente de 1,22 à 1,26 $

** Augmentation de 9% du chiffre d'affaires du 2ème trimestre à 294 millions de dollars, par rapport aux estimations de 290,8 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action trimestriel ajusté de 33 cents dépasse les estimations de 2 cents

** L'action a augmenté de 8% au cours des 12 derniers mois

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

