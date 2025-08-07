Bowhead Specialty chute, le principal détenteur réduisant sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de l'assureur Bowhead Specialty Holdings

BOW.N ont baissé de 3,8 % à 30,88 $ tôt jeudi après l'offre secondaire

** BOW, basé à New York, a annoncé en fin de semaine () 2 millions d'actions à céder à la GPC

**

Le prix de l'offre est fixé à 30,80 $, selon thefly.com (), ce qui représente une décote de 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La vente par GPC porte ses avoirs à ~9 millions d'actions, soit une participation d'environ 27%, selon les données de LSEG

** BOW a environ 32,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars jusqu'à mercredi

** Avec ce mouvement sur la séance, le titre est en baisse de 13% depuis le début de l'année

** Sur les 6 analystes qui couvrent BOW, la recommandation est de 3 "acheter" et 3 "conserver" et le PT médian est de 40,50 $ - LSEG

** La société est entrée en bourse en mai 2024 introduction en bourse () au prix de 17 $