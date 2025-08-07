 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 710,31
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bowhead Specialty chute, le principal détenteur réduisant sa participation dans le cadre d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de l'assureur Bowhead Specialty Holdings

BOW.N ont baissé de 3,8 % à 30,88 $ tôt jeudi après l'offre secondaire

** BOW, basé à New York, a annoncé en fin de semaine () 2 millions d'actions à céder à la GPC

**

Le prix de l'offre est fixé à 30,80 $, selon thefly.com (), ce qui représente une décote de 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La vente par GPC porte ses avoirs à ~9 millions d'actions, soit une participation d'environ 27%, selon les données de LSEG

** BOW a environ 32,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars jusqu'à mercredi

** Avec ce mouvement sur la séance, le titre est en baisse de 13% depuis le début de l'année

** Sur les 6 analystes qui couvrent BOW, la recommandation est de 3 "acheter" et 3 "conserver" et le PT médian est de 40,50 $ - LSEG

** La société est entrée en bourse en mai 2024 introduction en bourse () au prix de 17 $

Valeurs associées

ROYAL BANK CANAD
182,360 CAD TSX +0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank