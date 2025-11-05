Bouygues vise une stabilité du CA en 2025, résultats à 9 mois conformes aux attentes

Bouygues BOUY.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires publié pour 2025 devrait être similaire à celui-ci de 2024, le groupe de construction et de télécommunications citant l'impact des fluctuations de devises, notamment celles liées au dollar américain.

Précédemment, Bouygues visait pour 2025 un chiffre d'affaires en légère croissance par rapport à 2024. À taux de change constants, le chiffre d'affaires 2025 devrait être en légère croissance par rapport à 2024, souligne le groupe.

Bouygues a également dit anticiper une légère baisse du chiffre d'affaires annuel d'Equans, alors que celui-ci était précédemment attendu "proche" du chiffre enregistré en 2024. L'objectif de marge des activités est cependant attendu à environ 4,3%, contre 4,2% précédemment.

Selon les analystes de JP Morgan, ces ajustements de perspectives étaient "largement anticipés". Dans une note, le courtier met l'accent sur les résultats conformes aux attentes de Bouygues et souligne la hausse de 5% du résultat opérationnel courant des activités (ROCA).

Vers 09h10 GMT, le titre Bouygues avance de 2,53% à 40,18 euros, alors que le CAC 40 .FCHI cède 0,05% au même moment.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le ROCA s'établit à 1,81 milliard d'euros, contre 1,72 milliard un an plus tôt. Les analystes attendaient 1,76 milliard d'euros.

Sur la période, Bouygues affiche un chiffre d'affaires de 41,9 milliards d'euros, en hausse de 0,9%, alors que les analystes attendaient en moyenne 41,81 milliards d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

JP Morgan relève les performances de Bouygues Telecom et de Colas, malgré un léger recul des autres activités.

Le carnet de commandes de Colas s'élève à 14,2 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 1,4 milliard d'euros sur un an.

Pour Bouygues Telecom, "les indicateurs clés de performance ont fortement rebondi après un deuxième trimestre morose", observe JP Morgan.

