Bouygues vise toujours une légère croissance du résultat opérationnel courant des activités

(AOF) - Bouygues a réaffirmé ses objectifs 2024 lors de la publication de ses résultats semestriels. Le groupe industriel diversifié anticipe toujours une légère croissance de son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel courant des activités (ROCA). Sur la première partie de l'exercice, ce dernier a augmenté de 20 millions d'euros sur un an, à 747 millions d’euros. " Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 57 millions d’euros sur la période " précise Bouygues.

Le ROCA de Bouygues Immobilier recule de 36 millions d'euros sur la période et est négatif à hauteur de 36 millions d'euros, en raison de la forte baisse de son activité. La société précise que les mesures d'adaptation, en cours de mise en œuvre, commenceront à produire leurs effets fin 2024.

Le résultat net part du groupe s'élève à 186 millions d'euros, en baisse de 39 millions d'euros sur un an.

Le chiffre d'affaires s'établit à 26,5 milliards d'euros, en hausse de 1%. Cette hausse est portée principalement par Equans et Bouygues Construction. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente de 2% sur un an.

L'endettement financier net s'établit à 8,7 milliards d'euros. Il s'améliore de près de 1,9 milliard d'euros par rapport à fin juin 2023, grâce aux efforts déployés par les métiers. Le ratio d'endettement net s'élève à 65% à fin juin 2024 contre 78% fin juin 2023.

S'agissant des perspectives du groupe, Equans continuera à améliorer ses résultats en 2024, " conformément à son plan stratégique Perform ". Bouygues Immobilier restera confronté à un environnement de marché difficile, offrant peu de visibilité sur le calendrier de reprise.

Bouygues Telecom confirme viser pour 2024 un chiffre d'affaires facturé aux clients en hausse, un Ebitda après Loyer supérieur à 2 milliards d'euros et des investissements d'exploitation bruts d'environ 1,5 milliard d'euros (hors fréquences).

