Bouygues: va réaliser le potomac river tunnel à Washington information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - DC Water a retenu le groupement CBNA-Halmar Clean Rivers, une joint-venture composée de CBNA (filiale américaine de Bouygues Construction) et Halmar International pour le contrat de conception-réalisation du Potomac River Tunnel.



Il s'agit d'un projet environnemental majeur visant à prévenir les débordements des infrastructures d'assainissement et à améliorer la qualité de l'eau du fleuve Potomac à Washington D.C. Ce projet s'élève à 819 millions US dollars (758 millions d'euros).



L'objectif de ce projet est de collecter et stocker les rejets du réseau d'égouts unitaire et les eaux de ruissellement provenant de la ville de Washington DC avant de les acheminer vers la station de traitement avancé des eaux usées (Advanced Wastewater Treatment Plant) opérée par DC Water, à Blue Plains.



Le tunnel principal, long de 8,9 km, large de 5,5 mètres et situé à environ 30 mètres de profondeur.





