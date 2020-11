Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues va céder des DPS pour participer à l'augmentation de capital d'Alstom Reuters • 16/11/2020 à 18:12









PARIS, 16 novembre (Reuters) - Bouygues SA BOUY.PA annonce lundi: * SON INTENTION DE CÉDER UN NOMBRE MINIMUM DE 16,2 MILLIONS DE DROITS PRÉFÉRENTIELS DE SOUSCRIPTION (DPS) ALSTOM DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT AUPRÈS D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE D'UN LIVRE D'ORDRES * LES DPS CÉDÉS DONNENT LE DROIT DE SOUSCRIRE À UN MINIMUM DE 4,9 MILLIONS D'ACTIONS NOUVELLES ALSTOM À ÉMETTRE DANS LE CADRE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL * BOUYGUES S'EST ENGAGÉ AUPRÈS D'ALSTOM À PARTICIPER À L'AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION BLANCHE EN CÉDANT LES DPS DANS UNE PROPORTION LUI PERMETTANT DE FINANCER L'EXERCICE DU SOLDE DE SES DROITS PRÉFÉRENTIELS DE SOUSCRIPTION ALSTOM * CETTE OPÉRATION CONFIRME LE SOUTIEN DE BOUYGUES À LA STRATÉGIE D'ALSTOM ET AU PROJET D'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT, SANS ENGAGER DE CAPITAUX SUPPLÉMENTAIRES. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA ALSO.PA (Service France)

