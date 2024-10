Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: une nomination chez Colas information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, fait part de la nomination de Sandra Chabrier-Breil Martin comme nouvelle directrice du développement stratégique et des projets, à partir de ce 1er octobre.



Rattachée au directeur général, Pierre Vanstoflegatte, elle rejoint le comité de direction générale. Depuis 2021, Sandra Chabrier-Breil Martin était présidente d'Aximum, filiale de Colas spécialisée dans les solutions de sécurité routière et de mobilité.





Valeurs associées BOUYGUES 30,41 EUR Euronext Paris +1,16%