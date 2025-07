Bouygues: un contrat pour Colas en Alaska information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Colas, filiale de construction routière de Bouygues , indique avoir été retenu par le Département des Transports et des Installations Publiques de l'Alaska pour mener des travaux d'infrastructures dans la région de Haines, située au sud-est de l'État.



Ce projet vise à améliorer la sécurité et l'accessibilité de l'unique axe routier desservant cette localité isolée d'environ 2.000 habitants. Le montant de ce contrat s'élève à plus de 52 millions d'euros.



Confiés à sa filiale Colaska, les travaux ont débuté en avril 2025 et s'étendront jusqu'en octobre 2027. Ils mobiliseront une équipe de 60 personnes au pic d'activité et s'accompagneront de mesures de protection de l'environnement.





Valeurs associées BOUYGUES 38,9800 EUR Euronext Paris +0,93%