Bouygues Telecom : nouvelle stratégie et confirmation des objectifs 2024

(AOF) - Bouygues Telecom confirme ses objectifs 2024 et son objectif de free cash flow avant besoin en fonds de roulement (BFR) d'environ 600 millions d'euros en 2026 présenté lors du Capital Markets Day de janvier 2021 (CMD). Il prévoit pour les prochaines années un chiffre d'affaires services et un Ebitdaal 2026 en croissance modeste par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du CMD, conséquence notamment d'une baisse attendue de l'ABPU Mobile et de l'impact en 2025 de la fin des couvertures sur les prix de l'énergie prises en 2020 et 2021.

En outre, le groupe veut poursuivre des travaux de maîtrise des coûts et d'efficacité opérationnelle (industrialisation des process, apports de l'intelligence artificielle, simplification des organisations, arrêt des anciennes technologies).

Il évoque une réduction des besoins d'investissement à partir de 2025 par rapport à la trajectoire présentée lors du CMD, grâce à l'avance prise par rapport aux objectifs en termes de couverture et de qualité délivrée, et à la progression moins rapide des usages data Mobile sur le marché français.

Le 7 octobre, le groupe lancera une nouvelle marque (B.IG) ainsi qu'une offre destinée aux familles.

Bouygues Telecom initie, par ailleurs, une nouvelle stratégie de conquête et de fidélisation sur le marché grand Public. Cette stratégie met le Fixe au cœur de la croissance. Elle s'adresse au Foyer dans sa globalité. Elle répond à la sensibilité accrue des Clients en termes de pouvoir d'achat au travers de prix pérennes et compétitifs. Elle propose des offres groupées attractives incluant une box et plusieurs lignes Mobile afin de favoriser les foyers multi-lignes.

"Cette nouvelle stratégie marketing permettra une croissance rentable dans un marché agité", signale la société.

