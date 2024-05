Bouygues Telecom: activité en baisse de 2% au 1T, maintient ses objectifs

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de télécommunications Bouygues Telecom a vu son chiffre d'affaires baisser de 2% au premier trimestre, à 1,9 milliard d'euros, mais maintient ses objectifs pour 2024, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Sur la période, la contribution de la filiale de télécoms au bénéfice net part du groupe Bouygues s'élève à 38 millions d'euros, contre 65 millions d'euros un an plus tôt.

L'Ebitda (excédent brut d'exploitation) après loyer, un des indicateurs de rentabilité, est en hausse de 7,5% sur un an et s'établit à 429 millions d'euros, soutenu par "la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et une gestion rigoureuse des coûts", selon l'entreprise.

Pour 2024, Bouygues Telecom a confirmé ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires facturé aux clients "en hausse", un Ebitda après loyer "supérieur à 2 milliards d’euros" et "des investissements d'exploitation bruts d'environ 1,5 milliard d'euros, hors fréquences."

Fin mars, le parc forfait mobile de l'opérateur atteignait 15,5 millions de clients, soit 17.000 clients de plus sur trois mois, dans un marché "en croissance modérée".

Concernant la téléphonie fixe, l'opérateur a atteint 3,7 millions d'abonnés à la fibre de bout en bout à fin mars, soit un gain de 134.000 abonnés sur le premier trimestre.