Bouygues s'associe à la Fondation Solar Impluse

(AOF) - Face à l’urgence climatique, le groupe Bouygues s’associe à la Fondation Solar Impulse pour contribuer à l’identification, à l’évaluation et au passage à l’échelle de solutions rentables en faveur des transitions écologique et énergétique. Le partenariat de quatre ans a été annoncé par les dirigeants des deux organisations à l'occasion du salon parisien VivaTech. Il vise notamment à développer des actions communes liées à l’innovation et au développement durable, notamment en participant de manière conjointe à des évènements.

" Nous avions déjà eu l'occasion de travailler avec la Fondation Solar Impulse en faisant labelliser trois de nos solutions. Ce partenariat marque une nouvelle étape de notre collaboration. En travaillant ensemble, nous pourrons mettre en commun nos écosystèmes, accélérer le passage à l'échelle de solutions pertinentes et rentables en proposant à nos clients de les mettre en œuvre et poursuivre ainsi notre engagement en faveur des transitions écologiques et énergétiques ", déclare Marie-Luce Godinot, directrice générale adjointe du groupe Bouygues, en charge de l'Innovation, du Développement durable et des Systèmes d'information.

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.