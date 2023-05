Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: retour à une marge ROCA positive au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 08:15









(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe de -134 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, après -131 millions un an auparavant, mais a vu sa marge de résultat opérationnel courant des activités (ROCA) passer de -0,8% à +0,1% d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires du conglomérat a atteint 12 milliards d'euros, en hausse de 46%, porté principalement par la contribution d'Equans mais aussi par la performance commerciale des métiers et l'inflation. À périmètre et change constants, il a augmenté de 4%.



Bouygues confirme viser pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation de son ROCA, sur la base d'un proforma intégrant Equans comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022.





