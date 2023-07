Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: renouvelle sa Convention de soutien avec l'armée information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le groupe Bouygues annonce avoir signé le 5 juillet 2023 un renouvellement de sa Convention de soutien aux politiques de réserve opérationnelle avec le ministère des Armées.



Depuis 2018, Bouygues est ' Partenaire de la Défense Nationale ' en soutenant les collaborateurs du Groupe qui souhaitent s'engager dans la réserve opérationnelle.



'À sa mesure, le groupe Bouygues est heureux d'apporter sa contribution en tant qu'entreprise citoyenne en donnant à chacun de ses collaborateurs la possibilité et la liberté de s'engager pour son pays selon ses convictions ' a déclaré Martin Bouygues.



Dans ce contexte, le groupe s'engage à assurer des conditions confortables de rémunération à ses collaborateurs pendant leur période de réserve et à faciliter la disponibilité et la réactivité au sein de la réserve des collaborateurs réservistes opérationnels en leur accordant plus de souplesse pour prévenir leur hiérarchie de leur absence.





