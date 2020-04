Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues renonce à ses objectifs 2020, sauf ceux de Bouygues Telecom, suspendus Reuters • 01/04/2020 à 20:21









PARIS, 1er avril (Reuters) - Bouygues SA BOUY.PA annonce mercredi dans un communiqué: * BOUYGUES RENONCE AUX OBJECTIFS 2020 DU GROUPE ET DE SES ACTIVITÉS, À L'EXCEPTION DE CEUX DE BOUYGUES TELECOM, QUI RESTENT SUSPENDUS * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RENONCER À PROPOSER UNE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE À L'AG DU 23 AVRIL ET RÉÉVALUERA LA SITUATION EN AOÛT * L'ACTIVITÉ DES MÉTIERS DE CONSTRUCTION DU GROUPE EST AUJOURD'HUI FORTEMENT RALENTIE OU À L'ARRÊT DANS UNE DIZAINE DE PAYS, QUI REPRÉSENTENT ENVIRON 60% DE L'ACTIVITÉ * L'ACTIVITÉ DE BOUYGUES TELECOM EST RÉSILIENTE FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 : SUR LES DEUX DERNIÈRES SEMAINES, LES USAGES DATA MOBILE ET FIXE SONT EN FORTE HAUSSE, DE RESPECTIVEMENT 30 % ET 50 % Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -8.79%