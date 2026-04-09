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Bouygues remporte deux contrats dans les Caraïbes
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 08:32

Americaribe, filiale de Bouygues Construction, a été choisie pour la conception et la réalisation de deux programmes d'envergure de reconstruction et de modernisation d'infrastructures scolaires sur les îles de Saint-Thomas et de Sainte-Croix, aux Iles Vierges des Etats-Unis.

La société travaillera en groupement avec l'entreprise américaine Suffolk Construction. Le montant cumulé des différentes phases de travaux de ces deux projets pourrait atteindre jusqu'à 1,45 milliard d'euros, sachant que les prises de commandes interviendront de manière échelonnée au fur et à mesure de la validation des lots et de l'avancement du projet.

Ce dernier s'inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale "Rebuild USVI", mise en place à la suite des ouragans Irma et Maria, qui ont frappé les territoires en 2017. Il vise à reconstruire et moderniser dix établissements scolaires et deux bâtiments administratifs, afin de créer des environnements éducatifs résilients, modernes et adaptés aux besoins des communautés locales.

Les programmes intègrent des exigences élevées en matière de résilience face aux risques climatiques et sismiques. Les bâtiments seront conçus pour résister à des vents violents et incluront plusieurs abris anti-ouragans ainsi que des abris et salles sécurisées. Ils seront également équipés d'installations photovoltaïques assurant une autonomie énergétique de trois jours, couvrant 115 % de la charge du campus.

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