Bouygues : refranchit les 36E, tutoie les 36,4E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Bouygues refranchit les 36E, validant l'objectif prédit lors du franchissement de la résistance des 33E.

Le prochain objectif se situe vers 36,4E, ex sommet des 15 mai et 3 juin 2024, le suivant se situerait vers 38E, ex-zénith du 28 mars 2024.





Valeurs associées BOUYGUES 36,11 EUR Euronext Paris +3,53%