Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: réduit l'empreinte carbone de ses nouveaux modems information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Bouygues fait savoir que ses nouveaux modems Bbox WiFi 6E pourront désormais être assemblés à partir d'anciens modems WiFi6.



Cette innovation a été rendue possible grâce un partenariat avec Sagemcom, le fabricant des modems, et Cordon Group, l'acteur en charge de la transformation des box.



Selon Bouygues, ce procédé permettra une économie carbone de 58% par rapport à la fabrication d'un modem WiFi 6E neuf.







Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.36%