BOUYGUES RAMÈNE SON DIVIDENDE À 1,70 EURO PAR ACTION POUR 2019 PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Bouygues, réuni mardi, a décidé de proposer un dividende ramené à 1,70 euro par action au lieu de 2,60 euros, au titre de l'exercice 2019, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires du groupe en septembre. "Dans le contexte inédit de crise sanitaire, le conseil d'administration de Bouygues avait annoncé, par communiqué de presse le 1er avril 2020, sa décision de renoncer à proposer une distribution de dividende (2,60 euros par action dont 0,90 euro à titre exceptionnel) et de se réunir, au cours de l'été, pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de 2019", rappelle le groupe dans un communiqué. "A cette fin, le conseil d'administration de Bouygues s'est réuni le 28 juillet 2020 et a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire le 4 septembre 2020 pour proposer un dividende ramené à 1,70 euro par action au titre de l'exercice 2019." "La situation financière particulièrement solide et le niveau élevé de trésorerie disponible du groupe permettent d'assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant de liquidités pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, développer les activités existantes de Bouygues, et maintenir un faible niveau d'endettement", précise Bouygues dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.48%