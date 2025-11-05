Bouygues, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 5 novembre 2025

(AOF) - Bouygues (+2,91% à 40,33 euros)

Bouygues s'invite en tête de l'indice CAC 40 après une performance à 9 mois légèrement supérieure aux attentes qui s'accompagne d'un réajustement des perspectives annuelles. Sur les neuf premiers mois de l'année, Bouygues a déclaré un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7%, à 735 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécome puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les

les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité accrue dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- après l’amélioration de la rentabilité d’Equans, objectif de développement des ventes et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année,

- sélectivité dans le choix des contrats, tant dans la construction que pour Equans,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex, partenariat avec la joint-venture de campus d’IA de Saclay), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

-Fortes ambitions 2027 pour Bouygues Telecom renforcé par l’acchat de La Poste Mobile (2,4 millions de clients) : 7 Mds€ de revenus, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre ;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes de 33 Mds€ à fin juin ;

- Bilan sain : à fin juin, dette nette de 8,5 Mds€, en recul sur un an malgré l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, soit un ratio de 62 % sur capitaux propres et disponibilités de 13,4 Mds€, qui seront renforcées par la cession en cours de Infracos, co-entreprise avec SFR.

;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes de 33 Mds€ à fin juin ;

- Bilan sain : à fin juin, dette nette de 8,5 Mds€, en recul sur un an malgré l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, soit un ratio de 62 % sur capitaux propres et disponibilités de 13,4 Mds€, qui seront renforcées par la cession en cours de Infracos, co-entreprise avec SFR.

Défis

Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- Evolution du « dossier SFR » dont le réseau pourrait être cédé à la découpe ou entièrement à ses concurrents -Orange, Free et Bouygues ;

- Après, au 1 er semestre, une légère hausse du chiffre d’affaires, de 5,8 % du bénéfice opérationnel mais un repli de 7 % du bénéfice net, impacté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 inchangés d’une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus stables, marge opérationnelle vers 4,2 % (5 % visé pour 2027),

- Bouygues Telecom : stabilité des revenus et du bénéfice d’exploitation, investissements d’exploitation de 1,5 Md€ et intégration de Poste Telecom.

- TF1 : stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.