Bouygues: offensive dans les télécoms grand public

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce lancer le 7 octobre une nouvelle marque B.IG et une offre inédite destinée aux familles, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de conquête et de fidélisation sur le marché grand public.



Cette stratégie doit répondre à la sensibilité accrue des clients en termes de pouvoir d'achat 'au travers de prix pérennes et compétitifs', et proposer des offres groupées attractives incluant une box et plusieurs lignes mobiles afin de favoriser les foyers multi-lignes.



L'opérateur télécoms prévoit pour les prochaines années un chiffre d'affaires services et un EBITDAaL 2026 en croissance modeste par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du Capital Markets Day de janvier 2021.



Toutefois, il anticipe aussi la poursuite des travaux de maîtrise des coûts et d'efficacité opérationnelle, ainsi qu'une réduction des besoins d'investissement à partir de 2025 par rapport à la trajectoire présentée lors du CMD.



Bouygues Telecom se dit 'confiant dans sa capacité à générer un cash-flow significatif de manière durable', et confirme ses objectifs pour l'exercice 2024 et son objectif de FCF avant BFR d'environ 600 millions d'euros en 2026.





Valeurs associées BOUYGUES 30,11 EUR Euronext Paris -0,56%