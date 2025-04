Bouygues: nouvelle directrice de la communication information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Bouygues fait part de la nomination de Maylis Çarçabal comme directrice de la communication du groupe à partir du 1er avril, succédant à Pierre Auberger, qui occupait ces fonctions depuis 2009 et qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Maylis Çarçabal était précédemment directrice de la communication et des marques du groupe TF1 depuis 2018. Elle avait rejoint le groupe de télévision lors de son rachat de la chaine TMC, puis a intégré sa direction de la communication en 2009.





Valeurs associées BOUYGUES 37,0200 EUR Euronext Paris +0,16%