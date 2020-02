Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues n'a pas encore tranché sur sa participation dans Alstom Reuters • 20/02/2020 à 11:16









PARIS, 20 février (Reuters) - Des dirigeants de Bouygues SA BOUY.PA ont fait savoir jeudi à des journalistes en marge de la conférence de presse de présentation des résultats annuels que: * BOUYGUES SE RÉSERVE TOUTES LES POSSIBILITÉS, Y COMPRIS CELLES DE POTENTIELS RECOURS, POUR PRÉSERVER SES DROITS CONCERNANT LE RECOURS À L'ÉQUIPEMENTIER CHINOIS HUAWEI POUR LA 5G-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL BOUYGUES TELECOM * BOUYGUES N'A PAS ENCORE PRIS DE DÉCISION SUR LE DEVENIR DE SA PARTICIPATION DANS ALSTOM-PDG Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA (Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.32% BOUYGUES Euronext Paris +3.20%