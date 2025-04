Bouygues : Maylis Çarçabal nommée directrice de la communication

(AOF) - Maylis Çarçabal, précédemment directrice de la communication et des marques du groupe TF1, est nommée directrice de la communication du groupe Bouygues à partir du 1er avril 2025. Elle a démarré sa carrière chez Carat - Aegis Medias au sein du département Conseil. Elle a ensuite intégré la chaîne Voyage dont elle a participé à la création. Après un nouveau passage chez Carat entre 2001 et 2003, elle a rejoint en 2004 la chaîne TMC, appartenant alors au groupe Pathé, en qualité de directrice de la Communication et du Marketing.

Lors de la prise de participation majoritaire de TMC par le groupe TF1, elle y a poursuivi ses missions jusqu'en 2009, année au cours de laquelle elle a intégré la direction de la communication du groupe TF1, en charge de la promotion des programmes puis des activités de diversification et des nouveaux médias. En 2018, elle est nommée directrice communication et marques du groupe TF1.

Elle succède à Pierre Auberger, qui occupait les fonctions de directeur de la communication du groupe Bouygues depuis 2009, et qui a fait valoir ses droits à la retraite.

