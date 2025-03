Bouygues : légère croissance du chiffre d'affaires et du ROCA en vue pour 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires 2024 de Bouygues s’établit à 56,8 milliards d’euros, en hausse de 1% par rapport à 2023, portée essentiellement par Bouygues Construction et Equans. À périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente également de 1% sur un an. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 2,535 milliards d’euros, soit une progression de 124 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 135 millions d’euros et par Bouygues Construction dont le ROCA progresse de 45 millions d'euros.

Le résultat net part du groupe s'élève à 1,058 milliard d'euros, en progression de 18 millions d'euros sur un an.

Sur cette année 2024, le carnet de commandes des activités de construction atteint un niveau record : 32,2 milliards d'euros.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 29 avril 2025 le versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2024, en hausse de 5,3% par rapport à l'exercice 2023. Les dates de détachement et de paiement sont respectivement fixées aux 5 et 7 mai 2025.

"Dans un environnement mondial incertain, les six métiers du groupe continueront de démontrer leur capacité à s'adapter aux évolutions de leurs marchés respectifs. Ils poursuivront leurs efforts afin d'améliorer leur rentabilité. Ainsi, le groupe Bouygues vise pour 2025 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2024", déclare le groupe au sujet de ses perspectives.

En outre, les effets de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sur le résultat net part du groupe sont estimés à date à environ 100 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS