Bouygues: lancement d'un agent vocal intelligent information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom Business annonce, à l'occasion du salon Viva Tech, le lancement de son premier agent vocal intelligent clé en main, une solution qui s'adresse principalement aux acteurs du secteur public et aux entreprises de taille intermédiaire.



Grâce à cette avancée technologique basée sur les agents IA conversationnels de Volubile, ce service d'accueil téléphonique fournira des réponses claires, rapides et automatisées, ainsi que la possibilité de rediriger les appels vers les services concernés.



Disponible en permanence et dans plus de 130 langues, il vise à améliorer la satisfaction des administrés et des touristes tout en soulageant les agents des appels répétitifs, leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.





