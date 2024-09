Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: l'UE autorise la création d'une entreprise commune information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Egis Aiport Operation, Egis Investment Partners Bouygues Construction Airport Concessions, toutes trois basées en France et Impact basée au Luxembourg.



La transaction concerne principalement le secteur de la gestion et exploitation d'aéroports, en particulier, le transport de passagers par bus entre l'aéroport de Beauvais-Tillé et Paris.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises corncernées sur le marché résultant de la transaction proposée.





