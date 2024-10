Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: l'offensive de Bouygues Tel accueillie fraîchement information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - L'action Bouygues signait la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 jeudi à la Bourse de Paris au lendemain de l'offensive lancée par sa filiale Bouygues Telecom pour partir à la conquête du marché grand public.



Aux alentours de 11h40, le titre du conglomérat industriel français perdait près de 4%, signant la, deuxième plus mauvaise performance d'un CAC en baisse de 0,7%, juste derrière Stellantis (-4,2%).



Bouygues Telecom a annoncé hier soir son intention de lancer à compter de lundi prochain une nouvelle marque baptisée 'B.IG' ainsi qu'une offre destinée aux familles.



Dans son communiqué, l'opérateur évoque un marché du mobile grand public 'en mutation' du fait du ralentissement de la croissance en volume et e'une tension concurrentielle qui s'est accrue récemment.



Le fournisseur de services de connectivité met également en avant le contexte d'inflation et de tensions sur le pouvoir d'achat des ménages, qui les poussent à effectuer des 'arbitrages' en vue d'optimiser leur facture.



D'après les calculs effectués par les analystes de Stifel, la marque 'B.IG' pourrait permettre à un foyer de deux personnes d'économiser dix euros sur leur abonnement box par moi et huit euros chacune sur leur ligne mobile.



'Nous pensons que cette annonce confirme le retour d'une stratégie axée sur le gain de parts de marché sous l'impulsion des tarifs, avec une priorité accordée à la croissance au détriment des marges', souligne le bureau d'études.



Suite aux annonce de Bouygues Telecom, l'action Orange - qui n'a jusqu'ici pas cédé à la tentation de déployer une stratégie basée sur la croissance en volume - cédait près de 3% jeudi.



En dépit de sa nouvelle feuille de route, Bouygues Telecom a confirmé ses objectifs 2024 et son objectif de FCF avant BFR d'environ 600 millions d'euros 2026 présenté lors de sa journée d'investisseurs de 2021 .



En revanche, l'opérateur ne dit plus anticiper qu'un chiffre d'affaires dans les services et un Ebitda 'AaL' en croissance 'modeste' à horizon 2026 par rapport à 2023 et inférieurs aux prévisions présentées en 2021, une perspective à l'origine de la chute du titre jeudi en Bourse.





Valeurs associées BOUYGUES 28,81 EUR Euronext Paris -4,32%