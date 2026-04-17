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Bouygues, Free et Orange remettent une offre pour SFR
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:22

Bouygues Telecom, Free - groupe iliad et Orange indiquent avoir remis une nouvelle offre et être entrés en négociations exclusives avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR, offre portant sur un montant total de 20,35 MdsEUR de valeur d'entreprise pour les actifs considérés.

Altice France a octroyé une période d'exclusivité au consortium jusqu'au 15 mai prochain afin de finaliser les termes et la documentation de la transaction. Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette opération soit réalisée.

Selon les 3 opérateurs télécoms, cette offre permettrait de renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité, mais aussi dans l'innovation et les nouvelles technologies comme l'IA.

Dans un marché mature, cette opération, tout en assurant la continuité pour les clients de SFR, permettrait aussi de consolider la maîtrise d'infrastructures stratégiques en France et de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.

Cette offre porte sur l'acquisition de la plupart des actifs d'Altice France - SFR, mais exclut les participations dans ACS/Intelcia, XP Fibre, UltraEdge et Altice Technical Services, ainsi que les activités d'Altice France dans les départements et régions d'outre-mer.

Un partage prévu entre les 3 opérateurs télécoms

Dans le cadre du projet de reprise envisagé, l'activité et la clientèle "B2B" seraient reprises par Bouygues Telecom, tandis que l'activité et la clientèle "B2C" seraient partagées entre Bouygues Telecom, Free - groupe iliad et Orange.

Les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre les 3 opérateurs télécoms, à l'exception du réseau mobile de SFR en zone non dense, qui serait repris par Bouygues Telecom.

La répartition du prix et de la valeur serait de l'ordre de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free - groupe iliad et 27% pour Orange. L'opération devra faire l'objet des autorisations réglementaires requises par les autorités compétentes.

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