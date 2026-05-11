Bouygues, Euronext, Vallourec... les valeur à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bouygues
Colas, division de Bouygues, annonce que sa filiale finlandaise Destia a signé le contrat de la 2e phase du projet de tramway de Vantaa dans le cadre de l'alliance chargée de sa construction, un contrat représentant un montant d'environ 200 MEUR pour la société.
Euronext
Euronext a dévoilé vendredi soir ses chiffres d'activité mensuels pour le mois d'avril 2026, d'où ressort notamment un recul des volumes par rapport au mois de mars, qui s'était montré particulièrement actif sur fond de début du conflit au Moyen-Orient.
Lacroix
Le spécialiste des équipements et des technologies connectés présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Theraclion
Theraclion annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 5,99 MEUR par l'émission de 12 484 467 actions avec bons de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,48 EUR.
Vallourec
Vallourec annonce le renouvellement de sa médaille de platine décernée par EcoVadis, avec une note de 86 sur 100 qui conforte sa place dans le top 1% des entreprises mondiales évaluées par ce spécialiste mondial de l'évaluation RSE.
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