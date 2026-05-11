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Bouygues, Euronext, Vallourec... les valeur à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 11/05/2026 à 09:03

(AOF) - Bouygues

Colas, division de Bouygues, annonce que sa filiale finlandaise Destia a signé le contrat de la 2e phase du projet de tramway de Vantaa dans le cadre de l'alliance chargée de sa construction, un contrat représentant un montant d'environ 200 MEUR pour la société.

Euronext

Euronext a dévoilé vendredi soir ses chiffres d'activité mensuels pour le mois d'avril 2026, d'où ressort notamment un recul des volumes par rapport au mois de mars, qui s'était montré particulièrement actif sur fond de début du conflit au Moyen-Orient.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Theraclion

Theraclion annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 5,99 MEUR par l'émission de 12 484 467 actions avec bons de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,48 EUR.

Vallourec

Vallourec annonce le renouvellement de sa médaille de platine décernée par EcoVadis, avec une note de 86 sur 100 qui conforte sa place dans le top 1% des entreprises mondiales évaluées par ce spécialiste mondial de l'évaluation RSE.

Valeurs associées

BOUYGUES
50,1400 EUR Euronext Paris -0,20%
EURONEXT
138,2000 EUR Euronext Paris -0,36%
LACROIX
13,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
THERACLION
0,5570 EUR Euronext Paris -5,59%
VALLOUREC
23,8800 EUR Euronext Paris +1,19%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 09:03:00.

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