Bouygues: distingué par l'Arcep en zones denses information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom indique avoir été reconnu 'meilleur réseau mobile en zones denses' sur le total des indicateurs mesurés, selon les résultats de l'enquête annuelle de qualité de service de l'Arcep pour 2024.



En zones denses, l'opérateur se classe N°1 en communications vocales réussies, en communications vocales de qualité parfaite, en taux de SMS reçus en moins de 10 secondes, et en communications vocales sur applications de messagerie instantanée.



Concernant l'internet mobile, Bouygues Telecom affirme être arrivé en tête sur la navigation web, sur le service d'envois fichiers, et sur les débits de téléchargement (sur l'ensemble des indicateurs : 3 Mbps /8 Mbps/ 30 Mbps).







Valeurs associées BOUYGUES 37,9800 EUR Euronext Paris 0,00%