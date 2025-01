Bouygues: des discussions avec Younited dans les télécoms information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - Younited, un spécialiste du crédit instantané, a annoncé lundi l'ouverture de discussions exclusives avec Bouygues Telecom en vue de lancer une nouvelle gamme d'offres de financement dans le courant de l'année.



Trois ans après le lancement d'une solution de financement 100% digitale destinée à l'acquisition de smartphones Bouygues Telecom, les deux partenaires comptent étendre leur partenariat, en proposant notamment des cartes de paiement et des programmes de fidélité.



Leur nouvelle offre pourrait inclure, entre autres, un smartphone gratuit, des produits financiers à tarifs préférentiels, ainsi qu'un forfait mobile amélioré.



Younited Financial, qui envisage d'entrer prochainement en Bourse sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris, dit par ailleurs prévoir d'autres annonces pour 2025.





