Bouygues: déploie la technologie XGS-PON à Paris

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce déployer la technologie XGS-PON, en commençant par Paris. A travers une option mensuelle, les parisiens pourront se voir proposer un débit atteignant les 8 Gbit/s.



Le XGS-PON (10 Gigabits Symmetric Passive Optical Network) constitue la dernière évolution technologique de la fibre (FttH).



'Cette nouvelle technologie, plus performante que les technologies de fibre optique existantes (GPON), offre une puissance et une vitesse de transmission des données permettant une connexion jusqu'à 4 fois plus rapide', assure l'opérateur.



Bouygues Telecom indique avoir déployé cette nouvelle norme à Paris et poursuit ses investissements pour la proposer prochainement dans plusieurs grandes agglomérations.





