Bouygues: contrat pour un grand hôpital au Maroc

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce que sa filiale marocaine Bymaro réalisera la construction de l'hôpital universitaire international Mohammed VI à Rabat, hôpital dont la livraison est prévue pour septembre 2025, pour un montant de près de 450 millions d'euros.



Situé au coeur de la capitale marocaine, il sera composé de quatre bâtiments de six étages et une tour de 25 étages. Il regroupera des infrastructures de soins et d'enseignement de premier plan sur une superficie totale de plus 275.000 m².



Cet hôpital comprendra notamment 553 lits et 20 salles d'opérations dotées d'équipements médicaux de dernière génération, ainsi que 15 amphithéâtres, 72 salles d'enseignement et 217 salles de travaux pratiques, le tout équipé des dernières technologies audiovisuelles.





