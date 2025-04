Bouygues: contrat pour moderniser un hôpital tchèque information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Bouygues indique que l'Hôpital Universitaire de Hradec Králové a confié au groupement mené par VCES, filiale de Bouygues Construction en République Tchèque, la modernisation de ses infrastructures chirurgicales.



Réalisés en consortium, les travaux s'élèvent à 3,6 milliards de couronnes tchèques, dont 1,7 milliard (69 millions d'euros) pour VCES. Ce projet prévoit la construction d'une nouvelle aile chirurgicale, la rénovation d'une aile existante et la création d'un centre logistique.



Les travaux ont débuté en mars et seront menés sur 45 mois, en plusieurs phases pour garantir la continuité des soins, avec une livraison prévue en décembre 2028. Jusqu'à 700 employés seront mobilisés pendant les périodes de pointe.





