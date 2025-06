Bouygues: contrat pour Colas avec Network Rail information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Colas Rail UK, filiale de Bouygues , indique avoir signé un contrat de cinq ans avec Network Rail pour l’exploitation et la maintenance de 11 trains de traitement des lignes ferroviaires au Royaume-Uni pendant les périodes automnale et hivernale. Les trains de traitement saisonnier des voies ferrées sont des engins spécialisés utilisés pour l’entretien de la surface de roulement des rails. Le montant du contrat, qui sera réalisé par les équipes de fret, s’élève à 58 millions d’euros. Ce contrat permettra de maintenir un réseau ferroviaire fluide et opérationnel toute l’année, contribuant à renforcer la performance, la sécurité et la régularité du trafic, aussi bien pour les passagers que pour le transport de marchandises.

