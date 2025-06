Bouygues: contrat de PPA signé avec Suez information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce la signature d'un contrat de Power Purchase Agreement (PPA) de 15 ans avec Suez, qui lui fournira ainsi près de 53 GWh/an d'électricité renouvelable, produite à partir de la valorisation de déchets ménagers, à compter du 1er janvier 2027.



Avec 800 GWh fournis au total sur 15 ans, ce contrat s'inscrit dans la volonté de Bouygues Telecom de couvrir ses besoins d'électricité avec des énergies renouvelables, un des leviers d'action de la stratégie climat de l'opérateur.



'Ce partenariat avec Suez vient diversifier notre portefeuille de PPA, qui atteint désormais 87 GWh par an, tout en offrant de la visibilité à long terme sur les prix pour tous les acteurs de ce partenariat', ajoute son directeur des achats Eric Laurent.





