Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: contrat de 129 ME pour l'hôpital d'Argenteuil information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 07:54









(CercleFinance.com) - Le Centre Hospitalier d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, a confié à un groupement de maîtres d'oeuvre et d'entreprises, mené par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale de Bouygues Construction, le regroupement et la modernisation de ses infrastructures hospitalières.



Les travaux d'infrastructure ont débuté pour ce projet d'envergure, destiné à créer un bâtiment de 77 000 m².



Le montant total des travaux s'élève à 235 millions d'euros (part Bouygues Construction : 129 millions d'euros).



Le projet prévoit la création d'un plateau d'urgences pouvant accueillir 100 000 passages par an, la création de plus de 500 lits et places ainsi qu'une maternité modernisée de niveau 3.





Valeurs associées BOUYGUES 31,77 EUR Euronext Paris +0,63%